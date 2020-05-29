«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку вкусных и оригинальных десертов к Международному дню защиты детей.

Мягкое шоколадное печенье с m&m's





Веселые конфетки m&m's добавляют в это печенье еще больше шоколадного вкуса. Естественно, такое печенье очень любят детки.

Печенье «Человечки с сердцем»





Оригинальный вариант симпатичного печенья, который поможет выразить свою любовь к ребенку. Все что нужно — выемки в форме человечка и маленького сердечка.

Сладкие палочки





Еще один вариант интересной сладости, которая не оставит деток равнодушными. Эти палочки имеют свойство мимолетно исчезать со стола.

Меренга на палочках





Без меренги на палочках трудно сегодня представить детский праздничный стол. Лакомство отлично подходит для декора тортов и пирожных, а готовится не так сложно, как кажется.

Розочки из слоеного теста и яблок





Этот красивый и несложный десерт можно приготовить с детьми, оставив тем самым хорошие воспоминания от праздника.

Бананово-ягодное мороженое





Какой же праздник без мороженого? Особенно в такие жаркие дни. Приготовить домашнее натуральное мороженое можно всего за пару минут.

Пончики «Орео»





Если ребенок фанат печенья «Орео», то почему бы не порадовать его шоколадными пончиками «Орео»? Маленькие гурманы обязательно оценят эти нежные ароматные колечки по достоинству.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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