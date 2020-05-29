Корреспонденту Ферганского областного телевидения Усмонжону Кодирову сократили наказание с 15 дней административного ареста до 2 суток, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Как говорится в решении суда, Усмонжон Кодиров был задержан 27 мая около 15:30 перед зданием Ферганского областного хокимията за нахождение в общественном месте без маски. Инспектор профилактики отдела внутренних дел №4 УКД ОВД Ферганы М. Хамралиев, дежуривший в этом месте, подошел к журналисту и попросил его проследовать в ближайший отдел для установления личности. Кодиров отказался выполнять требование инспектора, начал оскорблять его нецензурными словами и кричать, говорится в решении.

Ферганский городской административный суд признал Усмонжона Кодирова виновным в правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями), статьей 183 (мелкое хулиганство) и частью 1 статьи 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности.

Согласно статье 34 КоАО (применение административного взыскания за совершение нескольких правонарушений), ему было назначено наказание в виде ареста до 15 суток. Решение суда вступило в силу в 19:00 того же дня.

Что делал Усмонжон Кодиров в здании хокимията?

По информации пресс-службы хокимията Ферганской области, 27 мая Telegram-канал Muxbir Daliyеv распространил новость Усмонжона Кодирова под названием «Подготовка к визиту президента в Ферганскую область находится на высоком уровне» (пост был удален — ред.). В нем, в частности, говорилось, что «рабочие завода убирают обочины дорог, но уточнить, на каком заводе они работают, не удалось» и «как долго будет продолжаться эта работа, неизвестно», а также прозвучал вопрос: «Должны ли мы так готовиться к приезду высшего руководства?»

Заявление областного хокимията.

В областной администрации ответили, что асфальтированием дорог в Фергане, поливом цветов, уборкой обочин дорог и благоустройством занимались сотрудники ведомств, ответственных за эту работу. «Телекорреспондент Усмонжон Кодиров, не спросив, кто они и где работают, назвал их „рабочими завода“», — говорится в заявлении хокимията.

Днем ранее Радио «Озодлик» выпустило материал о том, что сотрудников медицинских учреждений в Маргилане в принудительном порядке привлекли к уборке в Торговом центре ремесленников.

«Несмотря на то, что пресс-служба хокимията Маргилана выступила с заявлением [по поводу статьи], Усмонжон Кодиров, зная об этом, написал в соцсетях: „Я думаю, что разговоры о врачах в Маргилане тоже правда“», — отметили в хокимияте.

Пресс-служба хокимията Ферганской области встретилась с журналистом. «На встрече Усмонжон Кодиров сказал, что он понял, что распространил „ложную информацию, изучив вопрос поспешно и не проверив“, объяснил причину „поступком по молодости“ и принес извинения пользователям соцсетей и народу», — заявили в администрации.

Заявление хокомията вместе с видео, на котором Усмонжон Кодиров извиняется, было опубликовано на официальной странице пресс-службы областной администрации также 27 мая.

Решение кассационного суда

29 мая Ферганский областной административный суд рассмотрел кассационную жалобу Усмонжона Кодирова о смягчении наказания с учетом его раскаяния в содеянном и извинением перед потерпевшим. М. Хамралиев также попросил суд смягчить наказание, поскольку корреспондент извинился перед ним.

Отмечается, что пресс-секретарь хокимията Ферганской области Мухаммаджон Обидов, выступивший в качестве общественного защитника, похвалил Усмонжона Кодирова и попросил о смягчении наказания.

Кассационный суд признал, что суд первой инстанции вынес более суровое наказание Усмонжону Кодирову, несмотря на его признание в содеянном, искреннее раскаяние и факт, что он был единственным кормильцем в семье.

Согласно решению суда кассационной инстанции, 15-дневный административный арест Усмонжону Кодирову заменен на 2 дня административного задержания. Ожидается, что корреспондент будет освобожден в пятницу вечером.