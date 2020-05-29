Домашняя техника Samsung не только помогает сделать работу по дому быстрее и эффективнее, но и заботится о здоровье своего владельца. Современная техника с широкими возможностями устраняет бактерии, вирусы и аллергены на 99,9%, поддерживая чистоту в доме.





Паровой шкаф для ухода за одеждой AirDresser

Умный шкаф предназначен для комплексного ухода за одеждой. Шкаф, заменяющий химчистку, поможет удалить пыль с одежды, избавить ее от неприятного запаха, разгладить складки и дезинфицировать. Технология Jet Steam позволяет провести гигиеническую обработку паром, который проникает глубоко в ткани одежды и устраняет до 99.9% вирусов и бактерий, до 100% пылевых клещей, 99% запахов и прочих вредных веществ.





Стиральная машина с функцией SteamWash

Помимо стандартных возможностей устройство позволяет проводить более глубокую гигиеническую чистку с помощью пара. При запуске функции из нижней части стиральной машины выходят мощные потоки, пропаривая каждый элемент одежды в барабане. Гигиенически чистый пар удаляет более 99,9% бактерий и неактивных аллергенов из ткани одежды. Обработка паром позволяет обеззаразить постельное белье или детскую одежду без применения бытовой химии, которая может быть опасна для кожи.





Пылесос Anti-Tangle

Чистота воздуха в доме напрямую зависит от качества фильтра в пылесосе. Мощный пылесос Anti-Tangle наведет порядок и проведет более качественную очистку дома. Устройство оснащено фильтром тонкой очистки воздуха HEPA. Современные НЕРА-фильтры позволяют очистить воздух в помещении даже от микроскопических частиц пыли, бактерий, аллергенов и других опасных выделений. Фильтр легко поддается чистке и мойке.





Микроволновка с БИОкерамическим покрытием

Во всех современных микроволновых печах Samsung используется БИОкерамическое покрытие. Этот экологически безопасный материал гарантированно препятствует размножению микробов и бактерий на 99.9%. БИОкерамическая эмаль легко очищается от грязи и жирных пятен, что существенно упрощает поддержание чистоты внутри печи.

Подробнее ознакомиться с характеристиками бытовой техники Samsung можно на сайте компании и в социальных сетях.

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