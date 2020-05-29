Совет по тарифному и нетарифному регулированию при Министерстве инвестиций и внешней торговли прокомментировал предложение «Узбекнефтегаза» о повышении ставки акцизного налога на импортный бензин.

В заявлении говорится, что такое предложение не поступало в секретариат совета. «Более того, предлагаемое изменение ставки не может рассматриваться и применяться, в связи с его несоответствием принятым международным обязательствам [Узбекистана] и практике», — отметили в совете.

Совет напомнил, что 31 декабря 2020 года истекает срок переходного периода, принятого Узбекистаном для унификации ставок акцизных налогов на товары отечественного производства и поставляемые по импорту.

«То есть до указанного срока ставки акцизного налога, установленные на производимые и ввозимые товары, необходимо привести к единому знаменателю», — подчеркивается в заявлении.

Эти обязательства были приняты Узбекистаном при присоединении к многостороннему Договору о зоне свободной торговли, заключенному в рамках СНГ.

Унификация акцизного налога на товары также предусмотрена в документах и на практике таких организаций, как ВТО и ЕАЭС, добавили в совете.

«В случае применения единых ставок налогообложения при производстве и импорте товаров будет обеспечен равный и справедливый подход как в отношении производимой подакцизной продукции, так и импортируемой, что создаст равные условия конкуренции», — резюмировали в совете.

25 мая стало известно, что компания «Узбекнефтегаз» предложила повысить акцизный налог на импорт бензина с 5% до 20%. Антимонопольный комитет назвал это нецелесообразным.