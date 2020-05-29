На рынок Узбекистана вышел новый напиток Pepsi Lime, раннее снискавший популярность в других странах мира. В разгар жаркого летнего сезона он придется по вкусу любителям сладко-газированных напитков благодаря сочетанию освежающих ноток лайма и традиционного вкуса Pepsi.

Новинка отличается тем, что в ней нет калорий. Поэтому она может стать достойным выбором для тех, кто ищет необычный и вкусный напиток, при этом заботится о низкой калорийности продукта.

Упаковка продукта — это сочетание яркого лайма с насыщенным черным цветом, которые подчеркивают свежесть и утонченность нового вкуса.

Напиток будет представлен в трех форматах — пластиковые бутылки по 0,5 л и 1 л и алюминиевая банка объемом 0,25 л.

Напиток можно приобрести в торговых точках страны с 1 июня.

«Забудь о привычном! Встречай новый вкус Pepsi Lime!»

На правах рекламы.