Задачи и направления работы деятельности Уполномоченного Олий Мажлиса Узбекистана по правам ребенка определены в постановлении президента от 29 мая.

Детский омбудсман принимает участие в разработке и реализации Стратегии исполнения Конвенции ООН о правах ребенка и других документов по вопросам прав ребенка.

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка должен проводить среди детей и их законных представителей разъяснений о правах, свободах и законных интересах ребенка, а также пропаганду положений международных и национальных норм о правах ребенка.

Детскому омбудсману необходимо обеспечить гарантии защиты прав, свобод и законных интересов ребенка. Для этого он будет рассматривать обращения физических и юридических лиц, в том числе детей и их законных представителей, о нарушении прав и законных интересов ребенка.

Уполномоченный проводит мониторинг внедрения в законодательство международных стандартов прав и свобод ребенка, а также соблюдения прав ребенка в деятельности государственных органов и других организаций. Кроме того, он регулярно информирует общественность о состоянии соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка и его защиты.

Еще одна функция детского омбудсмана — содействие социальной адаптации детей с ограниченными возможностями, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания ими детских воспитательных учреждений. Кроме того, он помогает обеспечить нуждающихся в жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, окончивших воспитательные учреждения, достойным жильем.

Документом установлено, что уполномоченный по правам ребенка осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от государственных органов и их должностных лиц.

Детский омбудсман пользуется правом неприкосновенности и не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, заключен под стражу или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия палат Олий Мажлиса.

Уголовное дело в отношении уполномоченного по правам детей может быть возбуждено только генеральным прокурором. Не допускается принудительный привод, задержание, а равно досмотр личных вещей, багажа, транспорта, жилого и служебного помещения детского омбудсмана.

Уполномоченный ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет в палаты Олий Мажлиса доклад о состоянии соблюдения актов законодательства о защите прав, свобод и интересов ребенка государственными, в том числе правоохранительными органами.

Документ наделяет детского омбудсмана следующими правами:

запрашивать у государственных органов и организаций статистическую, аналитическую и иную информацию по вопросам, относящимся к его полномочиям;

пользоваться базами данных государственных органов;

проверять сообщения о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка;

вносить на рассмотрение Конституционного суда вопросы и принимать участие в его заседаниях, излагать свою позицию по рассматриваемым вопросам;

вносить на имя руководителей государственных органов и организаций обязательные к рассмотрению представления о нарушениях актов законодательства в сфере прав ребенка, устранении причин и условий, им способствующих;

вносить в соответствующие органы ходатайства о привлечении к ответственности лиц, в действиях которых выявлены нарушения прав и свобод ребенка;

обращаться в суды с заявлениями и исками о защите нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка;

принимать участие в судебных процессах в целях защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка;

проводить опросы среди населения по вопросам, связанным с правами ребенка, собирать статистические сведения и формировать базу данных о реализации прав ребенка;

принимать участие в подготовке учебных программ по вопросам прав ребенка, организовывать учебные семинары и тренинги по актуальным аспектам защиты прав и интересов ребенка;

регулярно и беспрепятственно посещать учреждения, службы и органы, ответственные за заботу и защиту детей, в том числе образовательные, медицинские учреждения, места содержания под стражей и учреждения по исполнению наказаний;

направлять запросы в правоохранительные и судебные органы, омбудсманам других государств о защите прав ребенка, являющегося гражданином Узбекистана и находящегося на территории зарубежного государства.

Для ведения мониторинга за соблюдением прав, свобод и законных интересов ребенка при детском омбудсмане создается Общественный совет по защите прав ребенка. В его состав войдут авторитетные граждане, ученые, эксперты, представители негосударственных некоммерческих организаций и СМИ.

Напомним, институт Уполномоченного по правам ребенка был внедрен в апреле 2019 года постановлением президента. В феврале Законодательная палата одобрила на этот пост кандидатуру Алии Юнусовой.