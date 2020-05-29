В Карманинском районе Навоийской области задержана 33-летняя З. У., которая пыталась обменять трехмесячного сына на квартиру в Навои, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

Женщина была задержана 23 мая сотрудниками областного УВД при получении кадастровых документов от 2-х комнатной квартиры стоимостью 25 тысяч долларов.

Следственный отдел при районном ОВД возбудил в отношении З. У. уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 135 Уголовного кодекса (торговля людьми).

«В ходе расследования З. У. была привлечена в качестве подозреваемой и ей было обеспечено право на защитника, однако З. У. отказалась от услуг адвоката. В настоящее время с З. У. ведутся следственные действия», — говорится в сообщении.

Руководство Следственного департамента взяло расследование дела под контроль.