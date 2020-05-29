На северо-западные районы Узбекистана сегодня, 29 мая, продолжает оказывать влияние сухая и очень жаркая воздушная масса. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям температура воздуха будет оставаться в пределах +37…+42 градуса, сообщил Узгидромет.

Остальная территория республики будет находиться под влиянием слабого подтока относительно прохладного воздуха с районов юго-восточного Казахстана и Кыргызстана. Ожидается незначительный спад жары до +34…+37 градусов, по югу до +39 градусов.

По большей части республики ожидается погода без осадков, лишь по областям Ферганской долины и горным районам с развитием конвективной облачности в вечерние часы местами возможен кратковременный дождь, гроза, возможно усиление ветра до 17−22 м/с.

Такие же погодные условия сохранятся и на выходные дни. Температура воздуха в эти дни на 5−8 градусов превысит среднемноголетние значения.