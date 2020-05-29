Mazars — одна из крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний Европы, берущая начало во Франции в 1945 году. К настоящему моменту компания представлена в 91 стране с более чем 40 тысячами сотрудников по всему миру.

В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» № ПП-4611 от 24 февраля 2020 года, перед Министерством высшего и среднего специального образования поставлен ряд задач, в том числе по внедрению в образовательные процессы углубленного изучения МСФО.

В целях исполнения данных задач и с учетом ведущих мировых практик 13 мая 2020 года Министерство провело видеопереговоры с участием заместителя министра Узокбоя Бегимкулова, начальника управления Фахриддина Эсанбобоева, а также руководства Mazars — партнеров офисов Mazars в СНГ Сильвана Фреона, Максимильена Амфу, Людмилы Дьяконовой и Алтынай Эстебесовой.





По результатам переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве в таких областях, как:

совершенствование учебных программ в сфере изучения МСФО, инновационных технологий в области финансов и соответствующее повышение квалификации педагогических кадров;

и соответствующее повышение квалификации педагогических кадров; содействие во взаимодействии с международными организациями в области бухгалтерского учета ( АССА, CPA и другие) по распространению успешной мировой практики по подготовке специалистов в области МСФО;

и другие) по распространению успешной мировой практики по подготовке специалистов в области МСФО; обмен опытом и информацией между специалистами и экспертами.





Таким образом, меморандум служит базой для эффективного использования и внедрения международного опыта Mazars в сфере МСФО в Узбекистане, в том числе в области высшего образования.

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