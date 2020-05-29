29 мая заслуженный артист Узбекистана, мастер дубляжа, известный актер Хашим Арсланов скончался в возрасте 64 лет, сообщил Творческий союз кинематографистов на своей странице в Facebook.

Хашим Арсланов родился 1 август 1956 года в городе Чуст. В 1977 году окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт. С 1977 по 2017 годы работал в Государственном драматическом театре Узбекистана.

За свою карьеру он снимался в таких фильмах, как «Пробуждение», «Маргиана», «Отчие долины», «Алпамыш», «Ходжа Насреддин: Игра начинается», «Наездник», «Любовь без слов», «На солнечной стороне улицы», «След динозавра», «Влюбленный задира», «День истины», «Измена», «До последнего вздоха» и другие.







