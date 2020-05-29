Весна 2020 года для всего мира отмечена множеством стихийных бедствий: обильными осадками, сильными ветрами, наводнениями и прочими неприятностями, которые нанесли серьезный ущерб бизнесу, имуществу и здоровью населения.

Узбекистан также не стал исключением. В результате наводнения в Сырдарьинской области, сильного ветра в Бухарской и других областях многие жилые дома и производственные объекты стали непригодными для эксплуатации. Это привело к потере крова над головой, частичному и даже полному прекращению предпринимательской деятельности отдельных субъектов.

Так, 27 апреля в Бухарской области ветер со скоростью 25 м/сек уничтожил 5 293 здания, 415 единиц транспортных средств, 42,4 тысячи деревьев, десятки людей получили различные ранения. Также были повреждены объекты в нескольких районах Навоийской и Кашкадарьинской областей.

1 мая Сырдарьинская область пострадала от наводнения, которое произошло в результате повреждения плотины Сардобинского водохранилища. Масштаб бедствия сложно представить: утеряны 32 381 га земли, повреждены 10 махаллей, 23 населенных пункта, 4 711 жилых и 277 нежилых объектов в регионах и 30 718 га пахотных земель в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтинском районах.





Среди пострадавших есть и клиенты Euroasia Insurance, которые своевременно заключили страховые договоры и передали свои риски в компанию. Получившие свои первые страховые выплаты от Euroasia Insurance поделились своими историями.

Ф. Халилов, представитель ООО Zarafshon golden group:

«Страховая компания Euroasia Insurance является нашим партнером, у которой мы застраховали здание предприятия Zarafshon Golden Group. 27−28 апреля в результате сильного ветра в Навои крыше и некоторым частям производственного здания был нанесен значительный ущерб.

После обращения в страховую компанию получили быструю реакцию: экспертная комиссия страховщика выехала на место, изучила ситуацию и определила сумму нанесенного убытка в 65 млн сумов. Всю сумму страхового возмещения Euroasia Insurance выплатил в кратчайшие сроки. Уверен, что и в будущем наша компания продолжит сотрудничество с Euroasia Insurance".





К. Эргашов, представитель ООО «Комил»:

«Наше предприятие одно из тех, которому был нанесен ущерб из-за стихийного бедствия — сильнейшего ветра. Согласно заключенному договору страхования здание было под защитой страховой компании Euroasia Insurance, с которой мы сотрудничаем не первый год. По оценке специалистов, сумма ущерба поврежденным двум зданиям нашего предприятия составила 40 млн сумов. Хотелось бы выразить нашу искреннюю признательность и благодарность компании за своевременный отклик и быструю выплату».

У. Хамроев, представитель ООО Conсrеte Slab Constuction:

«Сильный ветер, который произошел 27 апреля текущего года в Бухаре, стал причиной полного разрушения крыши нашего торгового комплекса. Эксперты страховой компании Euroasia Insurance без промедлений приехали и провели оценку нанесенного убытка. По результатам этих работ нам полностью был возмещен ущерб в сумме 31 млн сумов».





М. Маматов, управляющий ООО Jaloliddin Product Textile:

«С целью расширения бизнеса мы взяли кредит в „Ипотека-банке“ и оформили договор страхования заложенного имущества в страховой компании Euroasia Insurance. В ночь с 27 на 28 апреля в регионе случилось стихийное бедствие, которое нанесло ущерб застрахованному зданию. Выехав на место нашего предприятия, сотрудники страховой компании провели осмотр и оценку ситуации. После оформления необходимых документов Euroasia Insurance выплатил нам страховое возмещение в сумме 60 млн сумов, которое покрыло нанесенный ущерб и позволит нам развивать наш бизнес».

На сегодняшний день экспертная группа компании Euroasia Insurance продолжает расследовать заявленные претензии по страховым событиям, произошедшим в результате сильных ветров в регионах и наводнения в Сардобе. Эксперты тщательно изучают все обстоятельства, связанные с нанесенными убытками, и определяют суммы страховых выплат по каждому отдельному случаю.

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