Компания «Региональные электрические сети» и ее территориальные отделения начали отключать потребителей от электроснабжения за накопившиеся долги. Это связано со смягчением карантинного режима и ростом задолженности среди населения, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе РЭС.

Днем ранее в социальных сетях и СМИ появились сообщения о массовых отключениях электроэнергии в Ташкенте и Самарканде и скоплении людей у электроснабжающих предприятий. В комментариях пользователи писали, что не получали уведомления.

Очередь в Мирзо-Улугбекское районное ПТЭС. Фото: Потребитель.уз / Facebook.

24 марта, после введения карантинных ограничений, сообщалось, что во время их действия потребителей не будут отключать от коммунальных услуг за долги. Но со смягчением карантина «Региональные электрические сети» начали отключать от электроснабжения за задолженность.

«В последние дни, в соответствии с решением Специальной республиканской комиссии, в связи со смягчением карантинных мер для предотвращения роста задолженности за потребляемую электроэнергию потребители-должники отключаются от энергоснабжения. По этой причине просим потребителей своевременно производить оплату за потребляемую электроэнергию», — говорится в сообщении РЭС.

Очередь в Самаркандское ПТЭС. Фото: Daryo.uz.

В компании напомнили, что оплатить услуги можно не выходя из дома — через мобильные приложения U-Pay, Click, Payme, Paynet и другие, а также мобильные приложения банков.

«Создание необходимых условий для стабильной и бесперебойной работы энергосистемы республики, своевременной модернизации энергооборудования и проведения работ по подготовке энергосистемы к осенне-зимнему периоду напрямую зависит от своевременных платежей за потребленную электроэнергию», — подчеркнули в «Региональных электрических сетях».

На запрос «Газеты.uz» в РЭС сообщили, что задолженность за электроэнергию с 1 марта выросла с 1,5 трлн сумов до более 2 трлн сумов. Кроме того, компания отмечает, что уведомляла потребителей об отключениях заранее.

Предупреждение об отключении должников появилось в Telegram-канале Ташкентского предприятия территориальных электрических сетей. Оно не было продублировано на сайте. На сайтах и в соцсетях РЭС и Минэнерго уведомления не было.