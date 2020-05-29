Я связывался с Uzbekistan Airways, со всеми знакомыми, которые могли хоть как-то помочь мне вернуться домой. Писал в Telegram-bot канала Koronavirus Info. Бесполезно. Два раза я обращался в Министерство иностранных дел Узбекистана и два раза так и не получил ответ.



Никаких реальных прогнозов насчет возвращения домой получить не удалось. И пока не удается. «Продлили, перенесли, в очередной раз отменили».



Сейчас я ничем не занимаюсь, жду новостей и просто трачу деньги — жить как-то нужно. С проживанием мне помогают друзья друзей. Оказалось, что наших здесь много.



Вся эта ситуация стала для меня удивительной. Может, через год она покажется всем нам интересной. Может, я буду рассуждать: «Ах, где же это видано, что такой город/аэропорт/что-то другое был таким безлюдным и пустым».



Я еще не анализировал, что во мне изменилось в связи со всей этой ситуацией. Ясно одно: в таких случаях принимаются резкие решения. Наверное, это неплохо, так как есть некие представления о вирусе. Дома все-таки родители в преклонном возрасте. Это заставляет расставлять приоритеты.



Если ты далеко, таких как ты, рвущихся домой, не особо много, а эпидемия оказалась круче, чем ты думал, — всем просто не до тебя.



Конец истории Отабека М.