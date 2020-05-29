Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 мая ознакомился со строительством специализированной многопрофильной больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Общая проектная стоимость больницы составляет 504 млрд сумов. На площади в 33 га строятся 2 комплекса.





Учтены специфика лечения инфекционных заболеваний — все стационарные койки боксированны, каждая комната автономна, с раздельной вентиляцией. У каждой палаты отдельные вход и выход. При поступлении пациенты помещаются непосредственно в палату через шлюз. Все корпусы, отделения соединены стерильными и нестерильными коридорами.

«Чистые» коридоры используются только медиками для выполнения своих обязанностей. Они проходят через санитарные пропускники. Все это обеспечивает безопасность как лиц с неподтвержденным диагнозом, так и врачей и другого персонала.

Больница рассчитана на 2000 коек. При необходимости она может быть трансформирована и вмещать до 4000 больных.





В отделении интенсивной терапии на 72 места каждая койка оснащена оборудованием для искусственной вентиляции легких и другой лечебной аппаратурой. Отделение может быть переоборудовано под нужды кардиологической, неврологической, педиатрической помощи.

Воздушные потоки в операционных организованы по однонаправленному принципу, без образования турбулентности. Благодаря этому воздух остается стерильным.

Лаборатория оснащена новейшим оборудованием в области вирусологии, биохимии и иммунологии, микробиологии и паразитологии, отмечает пресс-служба президента. Так, если применяемые в других местах приборы для полимеразной цепной реакции (используются, в том числе, для тестов на COVID-19) способны проверить в среднем 40 анализов за 5 часов, то данная техника может проверить 90 образцов за 2 часа.





Глава государства ознакомился с созданными в больнице условиями. В беседе с ответственными лицами отмечена важность эффективного использования нового объекта, стимулирования медицинских работников.

«Строить такие современные больницы — тягостно, а еще труднее эффективно пользоваться ими. Поэтому руководить должен не врач, а опытный организатор. Следует внедрить бонусную систему оплаты труда. Если работают хорошо, пусть и зарабатывают соответственно», — предложил Шавкат Мирзиёев.

Президент внимательно осмотрел приемное отделение, карантинную зону, лабораторные и процедурные кабинеты, санитарно-гигиенические помещения.

Посредством видеоконференцсвязи состоялась беседа с врачами в Каракалпакстане и регионах. Глава государства указания по созданию комплексной системы телемедицины, возможностей для подключения районов к областным больницам и далее к республиканским медицинским центрам, расширению обучения и обмена опытом между медицинскими работниками.

Президент побеседовал с медицинскими работниками, начинающими работу в клинике.





«Сооружая новые больницы и развивая частную медицину, мы создаем конкурентную среду. Теперь нужны современные врачи и медсестры. Вы должны служить нашему народу, неустанно работая над собой и осваивая мировые достижения», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Здесь же состоялась презентация о мощностях областных и республиканских медицинских учреждений, а также их взаимодействии.

«Многие больницы, диагностические центры расположены разрозненно. Качество диагностики и лечения не отвечает требованиям. А средства тратятся. В каждом деле должен быть критерий — какую пользу наш народ получает от каждого потраченного государством сума», — подчеркнул президент.