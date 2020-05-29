В 2020—2021 годах в каждом регионе появятся передвижные цирки — шапито и группы канатоходцев, — а также зоопарки, говорится в указе президента о повышении роли культуры и искусства в жизни общества от 26 мая.

С 1 сентября передвижным циркам не нужно будет получать разрешения на проведение массового мероприятия и другие разрешительные документы для зрелищных мероприятий. Однако организаторы мероприятия должны не менее чем за 10 дней письменно уведомить органы внутренних дел о месте и времени проведения, а те, в свою очередь, бесплатно обеспечат общественный порядок и пожарную безопасность на выступлениях.

Кроме того, с передвижных цирков не будут взимать арендную плату за мероприятия, проводимые в парках культуры и отдыха и спортивных сооружениях, принадлежащих государству.

Деятельность по сохранению и использованию объектов нематериального культурного наследия — дорбоз, аския и лапар — вошла в Перечень видов деятельности, по которым выдаются временные трудовые удостоверения самозанятым гражданам. К их доходам от этой деятельности не будет применяется налог на доходы физических лиц.

Кроме того, документом поручено обеспечить полное финансирование работ по реконструкции зданий и сооружений Узбекского государственного цирка. Напомним, его реконструкция началась летом 2019 года. Как сообщалось ранее, бюджет реконструкции, которая охватит территорию в 700 тысяч кв. м, составляет 46,63 млрд сумов.

Запланировано строительство дополнительных помещений для содержания животных и оснащение их современным оборудованием. Завершить работы и сдать в эксплуатацию объект намечено до конца нынешнего года.

О зоопарках, которые планируется открыть в каждом регионе, в указе говорится мало. В Министерстве культуры, куда «Газета.uz» обратилась за комментариями, сообщили, что предполагается открытие небольших зоопарков во всех областях, при передвижных цирках также будут действовать зверинцы.

Необходимость открытия зоопарков в регионах Минкульт объясняет тем, что сейчас зоологические сады есть только в Ташкенте и Самарканде. Кроме того, именно туда отправляются цирковые животные после того, как их «карьера» артистов завершается, поскольку пожизненное довольствие в цирках не предусмотрено.

Общество защиты животных «Mehr va oqibat», ознакомившись с документом, высказалось против планов по созданию новых зоопарков и дрессуры зверей для выступлений в цирках.

«Мы поддержим цирк как искусство в том случае, если в нем свое мастерство демонстрируют и совершенствуют исключительно люди, — заявили „Газете.uz“ в ОЗЖ. — Канатоходцы, акробаты, жонглеры, факиры, воздушные гимнасты, фокусники, клоуны могут показывать свое мастерство — и это зрелищно, взять, к примеру, Цирк дю Солей. Но когда речь идет об использовании животных в развлечении, мы категорически против».

Дрессировка — мучение животных, гуманной она бывает только для собак и только в случае, если ими занимается специалист-кинолог, который умеет работать и любит животных, добавили активисты.

«Какими бы ни были условия для содержания — это не естественная среда обитания для животных. Тесные клетки, страх, боль, отсутствие возможности реализовывать свои природные инстинкты, а еще поток людей, который наносит психологический вред здоровью животного», — так характеризуют зоозащитники содержание животных в цирковых зверинцах.

Общество защиты животных «Mehr va oqibat» призвало правительство найти альтернативу развлечениям с животными. «Это благоприятным образом скажется и на имидже Узбекистана как страны, поддерживающей гуманное обращение и защиту животных», — отметили в ОЗЖ.

Цирк с животными отменен более, чем в 45 странах мира, среди них: Австрия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Великобритания, Греция, Дания, Кипр, Италия, Мальта, Нидерланды, Словения, Румыния, Хорватия, Чехия, Швеция, Финляндия и Эстония. Там действует общенациональный запрет на использование животных в цирках.