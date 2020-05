С 29 мая по 7 июня

We Are One: A Global Film Festival

Онлайн-фестиваль, на котором покажут картины, входившие в программу на Каннском, Венецианском, Берлинском кинофестивалях, фестивалях в Торонто, Нью-Йорке, Локарно, Сан-Себастьяне, Карловых Варах, «Сандэнс», Tribeca и других.