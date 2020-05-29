Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 29 мая выросло на 19 и достигло 3463, сообщило Министерство здравоохранения.

2 новых случая выявлены в Ташкенте и 2 — в Сырдарьинской области у водителей международных грузовых автоперевозок, прибывших через Казахстан. Еще 15 случаев диагностировано среди граждан, находящихся на карантине, из которых 10 — прибыли чартерным рейсом из Шаржа, 3 — из Новосибирска. Остальные 2 человека были в контакте с больными с COVID-19.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 2694. На лечении находится 755 человек, состояние 1 из них крайне тяжелое, 6 — тяжелое.