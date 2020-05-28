Акционерное общество «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» в сотрудничестве с заводом «Ростсельмаш» представляет совместный продукт — зерноуборочный комбайн высокой производительности Vector 410.

Основные преимущества комбайна:

средний расход топлива — 1,9 л/т;

удобное, эргономичное рабочее место;

большое панорамное стекло;

мощность двигателя — 210 лошадиных сил;

объем бункера — 6 тысяч л, пятиметровая машинная жатка;

доступная цена.





В аграрной сфере Vector 410 считается высококачественной зерноуборочной машиной, гармонично сочетающей универсальность работы, аккуратность при сборе зерна и соломы, простоту ремонта. Эти усовершенствованные комбайны нового поколения имеют двухлетнюю рабочую гарантию. В течение этого срока можно бесплатно получить техническое обслуживание. Кроме того, производители дают 10 лет гарантии на усовершенствованные рамы комбайна.

Хорошо то, что цена модернизированного комбайна Vector 410 снизилась на 9,1%. Если ранее стоимость этой техники составляла 1 078 125 000 сумов (с 15% НДС), то на данный момент его цена — 981 959 780 сумов (с 15% НДС).





Пять главных причин для покупки комбайна Vector 410:

Удобные предложения по финансированию. Представители АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» предоставят свои предложения и информацию по удобному финансированию. Передовое производство. Один из наиболее крупных в мире инерционных барабанов с диаметром 800 мм обеспечивает отличное качество при сборе зерна и соломы. Кроме того, гарантирует высокую производительность 13,5 т в час. Гарантированное доверие качеству зерна. Недавно проведенное внутреннее исследование доказало, что при сборе зерна комбайнами Vector 410 больших потерь и нарушений не наблюдалось. Эргономичное управление и обслуживание. Рабочее сиденье оператора, управляющего комбайном Vector 410, оборудовано всеми необходимыми удобствами для работы: шумоизоляцией, виброизоляцией, кондиционером, системой отопления, панорамными окнами для полноценного контроля, черно-белым монитором и информационной системой Adviser II с голосовыми напоминаниями, удобной панелью управления, холодильной камерой и аудиоподготовкой. Экономичность турбодизельного двигателя. Стоимость топлива — одна из важнейших статей затрат для комбайна. Vector 410 в отличие от других машин имеет наиболее низкие показатели затрат топлива, расходуя 1,8−2,5 л на одну тонну колосового зерна. Продолжительность работы может достигать 16 часов без дозаправки.





Vector 410 — оптимальное решение и для небольших полей. На средней территории в 750 га во время сезонных работ для экономичности из-за невысокой закупочной цены комбайн является значимым и эффективным средством для решения проблем фермерских хозяйств. Максимальное использование широты адаптера на неровных пространствах осуществляется за счет пружинной системы переноса рельефа вдоль и поперек.

Получить подробную информацию можно по телефону и на официальных страницах в соцсетях.

Телефон: (+998) 71−200−48−00.

Instagram: @uzagrotech

Facebook: fb.com/uzagrotech

Telegram: t.me/uzagrotech

На правах рекламы.