Узбекистан, США и Афганистан заявили о необходимости расширить международную помощь афганскому населению в связи с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

По данным ведомства, 27 мая в формате видеоконференцсвязи состоялось первое трехстороннее заседание «Узбекистан — США — Афганистан». В нем приняли участие министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл и министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар.

«Участники видеоконференции отметили, что пандемия COVID-19 диктует необходимость расширения международного взаимодействия по оказанию афганскому народу гуманитарной помощи, прежде всего, медикаментами и продуктами питания», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, представители США и Афганистана выразили благодарность руководству Узбекистана за обеспечение бесперебойной доставки грузов в Афганистан, а также транзитных грузоперевозок в период распространения коронавируса.

Участники встречи отметили, что трехсторонний формат «Узбекистан — США — Афганистан» является консультативным механизмом по выработке практических предложений, направленных на продвижение мирного процесса в Афганистане, возрождение экономики страны, а также активное вовлечение ее в региональные экономические процессы.

В частности, подчеркнута важность скорейшей реализации инфраструктурных проектов, как строительство линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри», железнодорожных маршрутов «Мазари-Шариф — Герат», «Мазари-Шариф — Кабул» с дальнейшим выходом на пакистанские морские порты.

«В целях оптимизации работы и эффективного выстраивания взаимодействия в рамках трехстороннего формата стороны договорились создать соответствующие рабочие группы по обсужденным направлениям сотрудничества», — добавили в МИДе. По итогам мероприятия принято совместное заявление.