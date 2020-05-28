Практически всю весну 2020 года мир проводит в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. За этот период каждый еще больше ощутил все преимущества современных информационно-коммуникационных технологий. Удаленный режим работы, дистанционное образование, онлайн-конференции и совещания, видео-чаты и многое другое стали неотъемлемой частью жизни.

«Мобильный оператор Mobiuz с первых дней карантина предоставляет самые различные предложения и удобства для абонентов и корпоративных клиентов. При этом мы фокусируем внимание на максимальном использовании нашими клиентами возможностей мобильного интернета. И май не стал исключением — компания продолжила политику проявления максимальной заботы об абонентах и внедрила ряд новшеств», — рассказал официальный представитель по связям с общественностью Mobiuz Сардор Таджиев.

В частности, акция «Летнее настроение» дарит новым и действующим абонентам Mobiuz безлимитные звонки по Узбекистану, до 10 тысяч МБ круглосуточного и 60 тысяч МБ ночного интернета ежемесячно в течение двух месяцев. И все это — бесплатные бонусы в качестве заботы о клиентах и благодарности компании. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно выбрать тарифные планы Mobi 70, 90, 110, 150, а также их годовые варианты. Новым абонентам бонусы будут начислены автоматически, а действующие могут воспользоваться USSD-командой *162#. Предложение действительно до 15 июля 2020 года включительно.





Специальные промопакеты интернета объемом 1 тысяча МБ, 2 тысячи МБ и 3 тысячи МБ по ценам в два раза ниже обычных пакетов также стали приятным сюрпризом для всех абонентов Mobiuz — физических лиц. Их можно подключить в неограниченном количестве до 31 мая.

До 9 июня продолжается акция «1+1», в рамках которой при активации любого месячного интернет-пакета абонентам автоматически начисляется бонус в виде ночного пакета аналогичного объема.

Кроме того, действуют льготы для абонентов Mobiuz в Сырдарьинской области, пострадавших в результате затопления ряда районов регионов. С 3 мая и до конца месяца им предоставлены безлимитные звонки по Узбекистану в рамках их тарифных планов.

Более подробная информация обо всех новостях компании размещена на сайте mobi.uz.

На правах рекламы.