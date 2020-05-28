Государственная доля в гостинице «Узбекистан» в Ташкенте продана на публичных торгах, сообщила пресс-служба Агентства по управлению государственными активами (АУГА).

О продаже госактива в СП ООО Оtel O’zbekiston (управление зданием гостиницы «Узбекистан») в 80,13% стало известно в августе 2018 года.

В феврале 2019 года долю выставили на продажу. Начальная цена составляла 33 млн долларов, включая инвестиционные обязательства в 100 млрд сумов, с условиями сохранения основного вида деятельности (оказание гостиничных услуг) в течение 10 лет, реновации гостиницы без изменения внешнего фасада и привлечения лучших менеджеров для управления отелем.

Заявок от потенциальных покупателей не поступило, цену начали снижать — сначала на 10%, а потом поэтапно до 30%. В результате стоимость актива опустилась до 23,1 млн долларов. АУГА провело переговоры с компаниями в сфере туризма из Великобритании, Турции, ОАЭ и Сингапура и получило предложения от шести компаний.

По итогам изучения Государственная тендерная комиссия выбрала Bashan Investment Group PTE LTD из Сингапура. Компания должна выплатить 23,2 млн долларов за 24 месяцев, инвестировать 100 млрд сумов в течение 1,5 года.

Bashan Investment Group PTE LTD зарегистрирована 2 декабря 2005 года. Основной вид деятельности — управление другими холдингами, вторичная деятельность — производство дорам (японские телесериалы), варьете (эстрадное шоу) и документальных фильмов, в том числе и телевизионные шоу.