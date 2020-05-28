27 мая примерно в 09:00 водитель Damas 22-летний Н. Т., двигаясь по внутренней дороге поселка Искана Китабского района Кашкадарьинской области, наехал на двухлетнего мальчика.

Как сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД, в результате наезда ребенок скончался на месте от полученных травм.

Следственный отдел при районном ОВД возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведется предварительное следствие.