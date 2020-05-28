27 мая примерно в 09:00 водитель Damas 22-летний Н. Т., двигаясь по внутренней дороге поселка Искана Китабского района Кашкадарьинской области, наехал на двухлетнего мальчика.
Как сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД, в результате наезда ребенок скончался на месте от полученных травм.
Следственный отдел при районном ОВД возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведется предварительное следствие.
Valeka Levaka
Да что же это происходит? Каждый день трупы из-за наездов на людей!!! Кто-нибудь остановите этот беспредел. За период карантина, с учётом минимального количества машин на дорогах, в ДТП люди погибают каждый день. И никто не принимает никаких мер, относительно этого ужаса. А ведь, в отличие от вируса, от ДТП есть “вакцина“ — это усиленные меры по предотвращению этих происшествий и более строгие меры в отношении нарушителей. Но ощущение, что никому ничего не нужно! Тот самый момент, когда начинаешь настальгировать по тем временам, когда господа из ГУБДД стояли на каждом углу и прятались в кустах с радарами в самых неожиданных местах, чтобы наказывать любителей погонять. Как ещё научить наших граждан культуре вождения?! Особенно тех, кто привык в карантин ездить нарушая все правила. У нас что уже отменили красный сигнал светофора и пропускать пешеходов на переходах?! К кому обратиться, чтобы приняли адекватные меры реагирования на эту ситуацию?! Ведь она, судя по количеству смертей, гораздо опаснее коронавируса!
Рахим Джуманиязов
надо обявить конкрус на должность начальника рес гибдд. Пусть кандидаты предложат , свою программу по коренному и резкому изменение текущую ситуацию . Должен указать какие проблемы сейчас есть, чего плохого и хорошего он видит в текущем попядке, что и когда он сделает и чего добётся в какой срок… дальше пусть народ делает хотя бы первичный выбор …
Длшд Сдвхбв
Да что ж такое..
Вроде, карантин в стране.
А люди гибнут в ДТП, — особенно дети.
Это кошмар какой-то..
Что вообще происходит?.