Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 мая подписал указ о повышении роли и значения сферы культуры и искусства в жизни общества.

С 1 января 2021 года лицензирование концертно-зрелищной деятельности, ведение государственного реестра лицензиатов и внесение сведений об их достижениях осуществляется через Единый онлайн-портал участников концертно-зрелищной деятельности.

С этой же даты документом отменяются сборы за выдачу разового разрешения на проведение концертно-зрелищного мероприятия.

Услуги артистов по заказу государственных и других органов с нового года будут оказываться на основе письменных и возмездных договоров. Министерству культуры и другим ведомствам запрещается привлекать творческих деятелей и исполнителей на государственные и иные мероприятия на общественных началах.

С 1 сентября артистам, выступающих без фонограммы, предоставляется 50% скидки на аренду государственные площадки для выступления, например, концертной организации или дворца культуры.

Президент поддержал создание Палаты по защите авторских прав работников искусства, творческих деятелей и исполнителей. Минкульт должен выделить 1 млрд сумов из средств Фонда развития культуры и искусства для поддержки деятельности палаты.

На базе факультета «Узбекское искусство макома» Государственной консерватории Узбекистана и некоторых направлений Узбекского государственного института искусств и культуры создается высшее учебное заведение по подготовке кадров по направлениям «искусство исполнения макома», «искусство бахши» и «катта ашула» — Узбекский национальный институт музыкального искусства имени Юнуса Раджаби.

Будет также образован Научно-исследовательский институт культурного наследия. Республиканская специализированная школа эстрады и цирка преобразуется в Республиканский колледж эстрады и цирка имени Карима Зарипова.

Республиканские специализированные музыкальные академические лицеи имени В. Успенского и Р. Глиэра преобразуются в республиканские специализированные музыкальные школы имени В. Успенского и Р. Глиэра с распространением на них льгот, установленных для школ-интернатов.

На базе Академического лицея одаренных детей при Государственной консерватории Узбекистана и Ташкентской специализированной школы культуры появится Республиканский колледж музыки и искусства.

С 2020/2021 учебного года издание и доставка образовательным учреждениям сборников нот и специальной музыкальной литературы будет осуществляться за счет средств госбюджета.

Документом предусмотрено еще одно новшество. С сентября каждое первое воскресенье месяца в государственных музеях объявляется «Днем открытых дверей», в этот день граждане могут бесплатно знакомиться с музейными коллекциями.

В 2020—2025 годах в каждом районе и городе будет создан краеведческий музей в форме филиалов государственных музеев истории и культуры.

15 апреля объявляется Днем работников культуры и искусства Узбекистана.