Совет глав правительств (СГП) СНГ 29 мая в формате видеоконференции обсудит 15 вопросов, включая совместную борьбу с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Узбекистан с 1 января 2020 года председательствует в СНГ. Ранее глава МИДа Абдулазиз Камилов предложил провести СГП СНГ 29 мая в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Россия и Таджикистан будут принимать участие во встрече на уровне премьеров, Армения, Кыргызстан и Туркменистан — вице-премьеров. Во встрече также примет участие председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

В ходе переговоров участники обменяются мнениями по актуальным направлениям сотрудничества в экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также обсудят совместные усилия против распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее пресс-служба Кабинета Министров России сообщала, что повестка дня заседания также включает в себя рассмотрение проекта стратегии экономического развития содружества на период до 2030 года. По итогам заседания предусматривается принятие совместных документов о развитии взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта.