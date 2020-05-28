Компания Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX, приостановленное в декабре 2019 года.

«Самолеты строятся с более низкой скоростью, чем планировалось, в связи с реализацией более десятка инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции», — говорится в заявлении авиастроительной корпорации.

Эксплуатация лайнеров этой модели была временно прекращена по всему миру после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, в результате которых погибли 346 человек.

В крушениях подозревали дефекты одной из систем самолета, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов.