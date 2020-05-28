Очередная партия гуманитарной помощи прибыла 27 мая из Южной Кореи в Узбекистан чартерным рейсом Uzbekistan Airways, сообщило агентство «Дунё».

Груз с 20 многофункциональными медицинскими кроватями с матрацем и полуавтоматическим механизмом сформирован при поддержке южнокорейской компании Myung Sung Placon.

Посольство Узбекистана в Сеуле продолжит привлекать гуманитарную помощь для страны. В первую очередь — портативное рентгеновское оборудование, шприцевые насосы и другие принадлежности для борьбы с коронавирусной инфекцией в республике.

Остальную часть груза на сумму более 126 тысяч долларов весом около 15 тонн направят по мере организации очередного грузового рейса.

Агентство отмечает, что 23 мая в Узбекистан была доставлена первая партия из 20 медицинских кроватей производства южнокорейской компании Suwan TPL.