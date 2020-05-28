Число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса за день 28 мая выросло на 75 (днем ранее — на 79) и достигло 3444, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 7 новых случаев 3 выявлено среди населения в Самаркандской области и 4 — у водителей грузовиков международных направлений, которые 26 мая прибыли через Казахстан.

В целом из 75 человек, у которых подтвержден коронавирус, 48 находятся в карантинном центре в Ташкентской области, 6 — водители грузовиков, прибывшие из-за рубежа. 21 случай выявлен среди населения: 16 — в Ташкенте, 4 — в Самаркандской области и 1 — в Ташкентской области.

Число выздоровевших от коронавируса составило 2694, увеличившись за день на 26.

На лечении сейчас в семи регионах страны находятся 736 человек, состояние 5 из них тяжелое, 1 — крайне тяжелое. Число скончавшихся от осложнений, связанных с коронавирусом, составляет 14 человек.

В четверг на домашний карантин было помещено 1166 человек, у 1284 человек завершился период домашнего карантина. На стационарный карантин помещено 1532 человека, 935 человек было выписано.

В социальных сетях появились сообщения о выявлении коронавируса у сотрудников Навоийского и Самаркандского филиалов «Ипотекабанка». Банк назвал эти сообщения необоснованными и заявил, что во всех его подразделениях клиенты обслуживаются со строгим соблюдением правил карантина. 24 мая коронавирус был выявлен у одного сотрудника головного офиса банка. 25 мая все сотрудники офиса были протестированы на наличие инфекции, ни у кого из них она не была обнаружена.

Источник: Минздрав.