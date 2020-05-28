Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 16:30 28 мая выросло на 41 и достигло 3437, сообщило Министерство здравоохранения.

Из новых случаев 9 зафиксировано в Ташкенте, 32 — у граждан, находящихся на карантине (в их числе 10 человек прибыли из Санкт-Петербурга, 3 — из Новосибирска, 1 — из Стамбула и 17 — из Казахстана. Еще один человек был помещен на карантин после контакта с больным с коронавирусом).

На данный момент общее число выздоровевших от COVID-19 в стране достигло 2685. На лечении находится 738 человек.