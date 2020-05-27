Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев связал рост случаев коронавируса среди населения с ослаблением контроля на местах. Об этом он заявил (видео) на совещании во вторник.

«Все видят, что в последние дни в нашей стране увеличилось число больных коронавирусом. Мы смягчили карантинные меры с целью восстановления экономики, но руководители большинства регионов и предприятий, граждане неправильно воспринимают смягчение карантинных мер, ошибочно думая, что болезнь прошла. На территории Узбекистана карантин еще не окончен», — сказал глава государства.

Сегодня в «красной» зоне остаются 40 районов и городов, в «желтой» — 45. За последние 10 дней зафиксирован рост числа инфицированных среди населения. В частности, выявлено 57 инфицированных в Навои, 73 — в Самарканде, 114 — в Ташкенте и Ташкентской области, говорилось на совещании.

«Это не прибывшие из-за рубежа. Это связано с тем, что хокимы и руководители ответственных органов на местах „отпустили поводья“», — указал президент.

По его словам, участились случаи несоблюдения социальной дистанции, особенно на рынках, в торговых комплексах, банках, уличных прогулок без медицинских масок, проведения различных массовых мероприятий дома.

«Если мы не будем обращать внимания на карантинные нормы, это очень негативно скажется на людях, особенно пожилых, наших родителях. Самое ужасное, что болезнь в Ташкенте выявляют на рынках, аптеках, банках. Это о чем говорит? Еще раз повторю: мы забросили все, думая, что болезнь прошла», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил, что такая ситуация может свести на нет все усилия по выявлению, предупреждению и лечению COVID-19 в Узбекистане.

«Я хочу сообщить каждому руководителю предприятия, хокиму области, города, района: если какой-то регион не будет строго следовать [карантинным правилам], завтра весь район, город, область придется закрыть», — предупредил он.

Ранее Шавкат Мирзиёев уже заявлял, что районы и предприятия, где не соблюдается карантинный режим, будут закрыты, а хокимы и руководители привлечены к уголовной ответственности.

На совещании 26 мая президент поручил Специальной республиканской комиссии совместно с хокимами областей в однодневный срок пересмотреть списки территорий, где эпидемиологическая ситуация ухудшилась, и внести предложения об усилении карантинных мер.