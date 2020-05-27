Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 мая ознакомился с презентацией проектов в сферах туризма, сообщила пресс-служба главы государства.

С 16 марта страна закрыта для иностранных и местных туристов. В результате более 1500 туроператоров и 1200 отелей приостановили деятельность. Это серьезно повлияло на доходы более 250 тысяч человек, в том числе гидов, ремесленников, работников архитектурных памятников и курортных учреждений, объектов общественного питания, транспорта и других.

Для смягчения последствий пандемии коронавируса туристической индустрии был предоставлен ряд преференций. В частности, 1750 субъектов получили льготы по налогу на имущество, земельному и социальному налогам на сумму около 60 млрд сумов. Но эти льготы и преференции являются временными. Для постоянного устойчивого развития необходимо научиться работать в условиях пандемии, отметил президент.

Главе государства был представлен проекта «Uzbekistan. Safe travel guaranteed» («Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано»), представляющий собой систему санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов.

Президент подчеркнул, что для начала необходимо разрешить внутренний туризм между регионами с «зеленым» уровнем карантина. Он дал указания по организации в горных районах и на побережье озер баз отдыха с использованием легких конструкций. Совместно с хокимами будет определена дислокация баз отдыха, их данные будут размещены в интернете.

На втором этапе необходимо сформировать список стран со стабильной ситуацией по коронавирусу и постепенно восстанавливать с ними туристические связи, указал Шавкат Мирзиёев.

«Для возобновления туризма прежде всего должен быть четкий ответ на ряд принципиальных вопросов. Например, как будут работать гостиницы, как будут принимать туристов в аэропорту, как организовать их перемещение внутри страны? Определяемые правила должны быть просты и вместе с тем достаточны для предупреждения заболевания. Необходимо разработать такую систему, которая не требует закрытия на карантин всей гостиницы из-за одного случая заражения», — сказал он.

Предприниматели в сфере туризма, понесшие убытки из-за пандемии, вряд ли смогут покрыть их в ближайшие год-два. Поэтому президент подчеркнул необходимость предоставления дополнительных льгот и преференций этой отрасли.

В частности, ранее предоставленная льгота в виде освобождения от уплаты туристских сборов будет продлена до конца года. Кроме того, предприятиям отрасли при расчете налога на прибыль будет разрешено вычитывать убытки, понесенные в 2020—2021 годах, из прибыли последующих лет.

Гостиницам будут выдаваться субсидии в размере 10% стоимости оказанных ими услуг. Кроме того, им будут субсидироваться до 10% платежей по кредитам, выделенным на оборотный капитал.