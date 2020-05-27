Один пассажир повозки погиб и один пострадал от наезда грузового автомобиля в Ферганской области 26 мая, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

Около 6:30 утра водитель грузовика MAN 28-летний М. Г., проезжая по автодороге А-373 «Ош-Ташкент» в селе Янгикадам Бувайдинского района, наехал на повозку. В ней передвигались 46-летний Ж. Э. и его сын, 13-летний З. Ж.

Мужчина-пассажир скончался на месте происшествия, подросток с телесными повреждениями доставлен в районное медицинское учреждение.

Следственное отделение при ОВД Бувайдинского района возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.