Вопросы устойчивой работы транспортной сферы в новых условиях обсуждались 25 мая на совещании под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Глава государства сказал, что население положительно восприняло возобновление железнодорожного и авиасообщения, и отметил необходимость увеличения числа внутренних рейсов «Узбекистон темир йуллари» и Uzbekistan Airways, что также послужит развитию внутреннего туризма.

Как мы уже писали, в связи с карантинными ограничениями отечественные транспортные предприятия понесли убыток в 340 млрд сумов. Ожидается, что до стабилизации эпидемиологической ситуации эта цифра еще увеличится.

«Начинаются каникулы. Нужно постепенно возвращаться к нормальной жизни. Но люди без транспорта, без железнодорожного и воздушного сообщения, автобусов не смогут осуществить свои желания. Если мы обеспечим безопасность и предложим дешевые рейсы, все будут довольны», — сказал Шавкат Мирзиёев.

И. о. председателя «Узбекистон темир йуллари» Хуснитдин Хосилов сообщил, что в апреле объемы грузовых перевозок по железной дороге увеличились на 30%.

В сфере пассажирских перевозок поставлена задача увеличить населенность поездов (использование пассажирами мест в вагонах на всем пути следования поезда). В связи с карантином временно изменена схема посадки пассажиров. Составы высокоскоростных поездов Afrosiyob сейчас перевозят до 156 пассажиров при имеющихся 286 местах.

«На сегодняшний день в поездах 50-процентная населенность — это требование карантинных мер. Но эти меры будут постепенно облегчаться. Мы будем давать предложения, чтобы довести этот показатель до 100%», — сказал Хуснитдин Хосилов.

И. о. председателя Uzbekistan Airports Равшан Исмаилов сообщил о планах в 2−5 раз увеличить объемы авиационных грузовых перевозок.

«Мы также должны обращать внимание в сфере аэропортов на неавиационную деятельность, то есть развивать сферу услуг. Мы должны рассмотреть предоставление аэропортов в концессию, во внешнее управление в рамках государственно-частного партнерства», — отметил он.