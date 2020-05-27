Программа международного бакалавриата (IB) — это образовательная программа, которая обеспечивает подготовку выпускников к поступлению в ведущие вузы мира. Диплом IB ценится всеми университетами, и выпускники международной школы IB могут поступить в университеты без экзаменов при условии завершения школы с хорошими результатами.

По программе IB работают 2718 международных школ в 125 странах. Международный бакалавриат — это признанная международная образовательная программа. Он представлен тремя согласованными программами для студентов от 3 до 19 лет:

программа начальной школы (Primary Years Programme, PYP) для детей от 4 до 12 лет;

программа основной школы (Middle Years Programme, MYP) для детей от 12 до 16 лет;

программа старшей школы (Diploma Programme, IB) для учащихся 16−19 лет.





Программа дошкольного образования и начальной школы IB (PYP)

У всех учащихся воспитывается умение мыслить независимо и управлять процессом обучения. Такой подход нравится учителям и идет на пользу ученикам.





PYP направлена на разностороннее развитие детей в целом и формирование у них любознательности, как в рамках урока, так и вне его. Данная программа обеспечивает наилучшую подготовку учащихся к программе средней школы MYP IB. В каждом классе, кроме учителя носителя английского языка, работает ассистент учителя, который помогает детям освоить язык и понять педагога. В OIS программа IB PYP интегрирована с национальной государственной программой.





Программа средних лет MYP

MYP — это пятилетняя программа, которая будет реализована в формате обучения с 6 по 10 класс в Oxbridge International School.

Обучение в рамках MYP предоставляет учащимся опыт изучения глобальных проблем, принятия различных точек зрения, способствует пониманию других культур, развитию самосознания человека и пониманию современного глобального общества.





Школы IB World (школы, которым разрешено предлагать программы IB) подлежат строгому процессу аккредитации, контролируемому IBO, что гарантирует высококачественное образование. Oxbridge International School работает в тесном сотрудничестве с International Baccalaureate Organisation и находится в процессе получения аккредитации.

В школе работают зарубежные и местные преподаватели, которые имеют большой опыт работы в IB-школах и отличное образование в научной сфере и в педагогике.

Все учителя школы проходят курсы повышения профессионального развития от сертифицированных руководителей семинаров IB. Это требование для школ IB World, реализующих программы IB.

Выбирая Oxbridge International School, родители могут быть уверены в качественных академических результатах, гармоничном развитии ребенка, психологическом комфорте и здоровом питании.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−263−00−15, (+998) 90−900−50−55, (+998) 71−263−00−14 или в школе Oxbridge International School.

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