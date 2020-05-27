Слоган компании MJ Developers и их председателя Мурари Джалана (Murari Lal Jalan) — «Строим новый образ жизни». Что означает это выражение и как его можно ощутить?





Значение можно рассмотреть на примере конкретных проектов. MJ Developers — это международная компания, вошедшая на строительный рынок Узбекистана с вдохновляющими проектами. Мурари Джалан и его компания MJ Developers вовлечены в строительный бизнес более 15 лет и имеют за плечами крупные проекты в таких странах, как ОАЭ, Бразилия, Россия и Индия.

На фото: Мурари Джалан (справа) на открытии офиса продаж Namangan Square

В Узбекистане компания MJ Developers строит многофункциональные комплексы, разработанные по принципу «город в городе». В Намангане полным ходом идет строительство комплекса Namangan Square. Это проект площадью в 18 га, на которых будут возведены более 1500 квартир. Масштабы проекта действительно поражают. На отдельной охраняемой территории расположатся шопинг- и бизнес-центры, школа, парки и аллеи, бульвар, рестораны и кофейни, а также современные детские и спортивные площадки.





Комплекс также будет включать в себя клабхаус с полем для гольфа на девять лунок, спортзалом, СПА, бассейном и комфортабельными кинозалами.

Для будущих жильцов предлагаются просторные квартиры с готовым дизайном и ремонтом под ключ с видами на бульвар и гольф-поле, с двумя лифтами в подъездах, лобби и зоной ожидания для гостей.

В Ташкенте будут реализованы два проекта. Minerva City — проект с потенциалом стать новым образовательным центром столицы. Он представляет из себя комплекс со школами, колледжем и университетом мирового класса. Территория в 93 га позволит расположить 15 тысяч комфортабельных квартир, детские сады, зеленые прогулочные зоны, парки, детские площадки, клинику, отель, заправку, шопинг-центры, клабхаус. Все для удобства как жителей, так и студентов, которые будут обучаться на территории комплекса.





Еще одним проектом компании на территории Ташкента является Lake City с площадью в 100 га. В Lake City расположатся жилые комплексы, торговые центры, зоны отдыха, вся необходимая социальная инфраструктура: детские сады и клиники, аквапарк, пляжи, тематические парки и озеро Бахт, на которое будет открываться вид из жилого комплекса.

С точки зрения бизнеса и предпринимательства комплексы формата «город в городе» — это отличное решение. Компания показала проекты MJ Developers учредителю российского иностранного предприятия в Узбекистане Игорю Братухину. По его мнению, наличие подобных комплексов в регионах и столице улучшают бизнес-климат, так как создаются новые площадки как для крупного, так и для среднего и малого бизнеса. Также MJ Developers может стать позитивным примером для других иностранных компаний, которые по тем или иным причинам не были уверены в инвестициях в Узбекистан.





Понять образ жизни, которым вдохновлен Мурари Джалан (Murari Lal Jalan), и ощутить его на примере Namangan Square не сложно. Достаточно представить жизнь в Намангане и переезд в Namangan Square. Человек просыпается, выходит на балкон и наслаждается прекрасным видом. После он отводит детей в школу, и по пути на работу, прогуливаясь по бульвару, берет кофе в любимой кофейне. Он приходит в офис в Iconic Towers, где встречается со своими бизнес-партнерами. После работы человек идет в клабхаус, занимается в спортзале, а затем расслабляется в СПА. А потом возвращается в свой шикарный дом к любимой семье. И за весь день ему даже не пришлось покинуть территорию Namangan Square.

Комплекс люкс-класса с продуманной экосистемой и инфраструктурой создает новые возможности и становится новым образом жизни.

Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.

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