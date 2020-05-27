Министерство финансов Узбекистана совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами прорабатывает вопрос установления единой ставки акцизного налога при импорте и при производстве нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Минфина.

Отмечается, что сегодня ставки акциза на производимые нефтепродукты и при импорте отличаются друг от друга. Так, если производители 1 тонны бензина марки АИ-92 уплачивают 250 тысяч сумов акцизного налога, то импортеры платят акциз по ставке 5% от таможенной стоимости данной марки бензина, что расчетно составляет 121,5 тысяч сумов при стоимости 1 тонны импортного бензина 240 долларов.

В рамках цен на начало года, сумма уплачиваемого акцизного налога при импорте и внутри страны в абсолютном выражении была идентичной (до обвала цен на нефть).

Минфин отмечает, что Министерство энергетики не вносило предложения по пересмотру акциза на импорт нефтепродуктов. Ранее сообщалось, что компания «Узбекнефтегаз» предложила повысить акцизный налог на импорт бензина с 5% до 20%.