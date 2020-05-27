В Шерабадском районе Сурхардарьинской области вырублено 35 сосен, несмотря на мораторий на вырубку деревьев, сообщила пресс-служба областного Управления по экологии и охране окружающей среды.

По данным ведомства, житель махалли «Богиобод» спилил многолетние сосновые деревья, не потерявшие способности к росту, рядом с детской площадкой ради строительства автосервиса.





В отношении предпринимателя оформлен административный протокол о нарушении части 1 статьи 79 (незаконная порубка, повреждение либо уничтожение деревьев, кустарников, других лесных культур и молодняка) Кодекса об административной ответственности и взыскании штрафа в размере 5 базовых расчетных величин (1,115 млн сумов). Ущерб растительному миру оценивается в 164 млн 462,5 тысяч сумов.

С 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года в Узбекистане действует мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. Перечень из 78 ценных сортов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, утвержден постановлением правительства от 18 февраля.