В Шерабадском районе Сурхардарьинской области вырублено 35 сосен, несмотря на мораторий на вырубку деревьев, сообщила пресс-служба областного Управления по экологии и охране окружающей среды.
По данным ведомства, житель махалли «Богиобод» спилил многолетние сосновые деревья, не потерявшие способности к росту, рядом с детской площадкой ради строительства автосервиса.
В отношении предпринимателя оформлен административный протокол о нарушении части 1 статьи 79 (незаконная порубка, повреждение либо уничтожение деревьев, кустарников, других лесных культур и молодняка) Кодекса об административной ответственности и взыскании штрафа в размере 5 базовых расчетных величин (1,115 млн сумов). Ущерб растительному миру оценивается в 164 млн 462,5 тысяч сумов.
С 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года в Узбекистане действует мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. Перечень из 78 ценных сортов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, утвержден постановлением правительства от 18 февраля.
K Alex
Руки ему отрубить бы. И к хокиму вопрос: как разрешили строительство автосервиса возле детской площадки?
Владимир Домовой
Может с него еще и ущерб надо было взыскать?
bulion solst
я что то ничего не пойму, ущерба тут почти на 200 лямов а штраф всего 100 баксов???
Marat Fortev
Штраф должен быть соизмерим с размером ущерба и это умножить на 10 = значит 1,65 млрд сумов [один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов], плюс лишить свободы на лет 5 без условно-досрочного освобождения, с конфискацией его имущества и имущества его семьи/его родителей (при коллективной ответственности за вырубку деревьев наверное начнут думать головой и есть такие, у которых всё имущество записано на членов своей семьи/родителей).
Профессор Преображенский
Больше негде было построить автосервис? Вплотную к детской площадке? Выше правильно заметили, мне тоже непонятно. Он заплатит только мелкий штраф или за ущерб растительному миру тоже? На фото и так деревьев не видно, пустыня..
Виталик Мандров
А нельзя закупить специальные машины для пересадки деревьев.