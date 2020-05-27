Антимонопольный комитет Узбекистана прокомментировал предложение компании «Узбекнефтегаз» увеличить акцизный налог на импорт бензина с 5% до 20% для поддержки местных нефтеперерабатывающих заводов.

АМК напомнил, что акцизный налог на нефтепродукты применяется, практически во всех государствах. Акциз — это косвенный налог налагаемый на товары произведенные внутри страны или импортируемые в нее, как правило по четко установленному списку.

В международной практике в развитых странах акцизный налог считается источником дохода в государственный бюджет. В этом случае акцизный налог устанавливается по единой ставке независимо от того, являются ли товары отечественными или импортными, отмечает комитет.

Вместе с тем, опыт установления акцизного налога на разных уровнях наблюдались в Белоруссии и Казахстане. Эта практика применяется с точки зрения предотвращения роста цен для потребителей и, наоборот, их снижения или создания равных условий для предпринимателей.

В частности, в Белоруссии с 28 февраля по 31 декабря при продаже бензина, произведенного местными производителями, плательщики акцизного налога освобождаются от коэффициента в размере 0,25. То есть, с учетом обеспечения интересов потребителей и в целях поддержки местных производителей, не повышая акцизный налог на импортируемый бензин, льгота применяется к акцизу на местный бензин, указывает Антимонопольный комитет.

Кроме того, для предотвращения дефицита бензина на рынке Казахстана, с целью снижения стоимости на социально значимый бензин, акциз на его импорт ранее был почти в три раза ниже, чем на местный бензин. Однако с 2018 года сумма акцизного налога была выровнена для создания равных условий для участников рынка.

АМК подчеркивает, что до 2020 года на нефтеперерабатывающих заводах АО «Узбекнефтегаз» применялся ряд льгот и преференций. В частности, речь идет об условиях , обозначенных в постановлении президента от 14 ноября 2017 года (№ПП-3386).

«В настоящее время в Узбекистане созданы равные условия для предприятий, занимающихся производством, импортом и продажей нефтепродуктов. Считающиеся монополистами на рынке, Бухарский и Ферганский НПЗ с мая месяца 2020 года освобождены от применяемых ранее ограничений на установление цен. Сейчас цены формируются исходя из спроса и предложения на биржевых торгах», — говорится в заявлении.

Предложение компании «Узбекнефтегаз», внесенное в Министерство энергетики об увеличении акциза на импортируемые нефтепродукты, не является экономически обоснованным, считают в комитете.

«С учетом вышеизложенного, с точки зрения обеспечения здоровой конкуренции на рынке и с учетом интересов потребителей, Антимонопольный комитет предложение АО „Узбекнефтегаз“ по повышению акцизного налога считает нецелесообразным», — следует из сообщения.

Вопрос об установлении акцизного налога на импорт нефтепродуктов должен быть рассмотрен Советом по тарифному и нетарифному регулированию при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. В случае рассмотрения этого вопроса советом, АМК намерен участвовать в процессе и защищать вышеуказанную позицию.

Ранее Министерство финансов заявило, что рассматривает вопрос установления единой ставки акцизного налога при импорте и производстве нефтепродуктов.