На орошаемой земельной площади в Пахтакорском районе Джизакской области обнаружена взлетно-посадочная полоса, сообщила пресс-служба Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.
Сообщается, что «аэродром», занимающий 8 га земельной площади, из которых 6 га — орошаемые посевные земли, был построен Silverleafe International — американской компанией, которая в 2018 году создала совместное предприятие с ВМВ Trade Group из Узбекистана для организации агрокластера. Сообщалось, что новое СП привлечет 344 млн долларов прямых иностранных инвестиций.
Госкомгеодезкадастр отмечает также, что на 1 га посевных площадей самовольно построены различные здания и сооружения.
Кроме того, выяснилось, что на 1, 11, 21, 25, 26 и 27-м контурах поля площадью 356 га все еще не высажены семена хлопчатника (всего семена планировалось высадить на 2000 га).
Специалисты комитета направили информацию в Кабинет Министров и внесли представление хокиму Джизакской области.
В настоящее время в регионах Узбекистана проводятся проверки по целевому использованию выделенных земель. Согласно данным Министерства юстиции, в 2018—2019 годах более чем в 23 тысячах случаев было самовольно захвачено 3900 га земель, на 6000 га были возведены незаконные постройки.
Виктор Неизвесный
А они вам ответят. Аэродром был организован для обработки несуществующих полей хлопчатника.
Иной раз такое ощущение складывается что ни один из гос органов ни за что не отвечает и ничего не контролирует. То на сельхоз угодьях аэродром строят, то коттеджи, то заповедники переходят то под застройку, то пытаются в качестве песчанного карьера использовать. То под предлогом очистки Чирчика организовывают добычу песка и щебня, а берега застраивают дачами и коттеджами. Не пора ли выгнать всех чиновников из кабинетов в поля, чтобы контролировали то, за что они в ответе на бумаге.