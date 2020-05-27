На орошаемой земельной площади в Пахтакорском районе Джизакской области обнаружена взлетно-посадочная полоса, сообщила пресс-служба Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

Сообщается, что «аэродром», занимающий 8 га земельной площади, из которых 6 га — орошаемые посевные земли, был построен Silverleafe International — американской компанией, которая в 2018 году создала совместное предприятие с ВМВ Trade Group из Узбекистана для организации агрокластера. Сообщалось, что новое СП привлечет 344 млн долларов прямых иностранных инвестиций.





Госкомгеодезкадастр отмечает также, что на 1 га посевных площадей самовольно построены различные здания и сооружения.

Кроме того, выяснилось, что на 1, 11, 21, 25, 26 и 27-м контурах поля площадью 356 га все еще не высажены семена хлопчатника (всего семена планировалось высадить на 2000 га).

Специалисты комитета направили информацию в Кабинет Министров и внесли представление хокиму Джизакской области.

В настоящее время в регионах Узбекистана проводятся проверки по целевому использованию выделенных земель. Согласно данным Министерства юстиции, в 2018—2019 годах более чем в 23 тысячах случаев было самовольно захвачено 3900 га земель, на 6000 га были возведены незаконные постройки.