Общее число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса на конец среды достигло 3369, увеличившись за день на 79. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 14 новых случаев 7 зафиксировано в Бухарской области — у 7 членов одной семьи в Шафирканском районе. Таким образом, в этой области вновь появились инфицированные коронавирусом.

Еще 5 случаев выявлено в Ташкенте — также среди населения и 2 — в Ташкентской области (1 — среди населения и 1 — у водителя международных грузовых автоперевозок).

За день в стране было выписано 32 пациента, вылечивших от коронавируса, общее число выздоровевших достигло 2668.

В настоящее время на лечении находится 687 человек, состояние 1 из них крайне тяжелое, 3 — тяжелое. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом составляет 14.