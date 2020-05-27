Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 27 мая выросло на 43 и достигло 3333, сообщило Министерство здравоохранения.

Из новых случаев 31 диагностирован в Навоийской области, 6 — в Ташкентской области, 4 — в Ташкенте и 2 — в Наманганской области. Все случаи были выявлены среди граждан, находившихся на карантине из-за контакта с инфицированными COVID-19.

На данный момент от коронавируса в стране выздоровели 2636 человек, 683 пациента остаются на лечении, из них 4 — в тяжелом состоянии.