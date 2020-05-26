Правительство США через Агентство по международному развитию (USAID) выделит 2 млн долларов на защиту мигрантов в Центральной Азии во время пандемии COVID-19, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе американского посольства в Ташкенте.

«Пандемия COVID-19 привела к наступлению гуманитарного и финансового кризиса для миллионов мигрантов Центральной Азии, многие из которых оказались в бедственном положении в странах транзита и назначения по всей Центральной Азии», — говорится в сообщении.

Потеря работы и возможности перевода денежных средств оставили семьи без достаточных ресурсов и средств правовой защиты. Мигрантам также не хватает

информации о том, как защитить себя от вируса, и соответствующих ресурсов, отмечают в посольстве США.

В рамках проекта «Безопасная миграция в Центральной Азии» USAID предоставит необходимую помощь, включая информационные ресурсы, поддержку альтернативных источников средств к существованию и обучение навыкам, чтобы помочь мигрантам справиться со сложившейся тяжелой ситуацией. Проект также обеспечит защиту прав мигрантов через предоставление им доступа к юридической и психологической поддержке.