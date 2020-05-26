Медресе в поселке Пайшанба Каттакурганского района Самаркандской области теперь будет функционировать в качестве публичной библиотеки и краеведческого музея. Об этом сообщило Управление мусульман Узбекистана со ссылкой на телеканал STV.

Переформатирование исторического объекта осуществлено по предложению представителей местной интеллигенции и аксакалов. До провозглашения Узбекистаном независимости здание использовалось в качестве склада для сельскохозяйственных удобрений, говорится в сообщении. В последние годы его реставрировали, благоустроили прилегающую территорию.

Смотритель исторической достопримечательности Ильхом Файзиев заявил, что медресе, по имеющимся данным, построено в 1791 году по инициативе Мухаммада Амира Накиббека. До 1928 года оно функционировало как медресе, а потом постепенно пришло в заброшенное состояние. Жители обращались в различные инстанции с просьбой привести объект в порядок, но добиться этого удалось лишь недавно.

Посетители библиотеки могут заниматься с книгами в худжрах — кельях медресе, окунаясь в атмосферу прошлого. Любители истории могут познакомиться в музее с большой коллекцией экспонатов, отражающих историю Каттакургана.

Во дворе медресе сохранились колодцы, которыми в свое время пользовались как слушатели духовного учебного заведения, так и местные жители.