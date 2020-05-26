Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 мая провел видеоселекторное совещание по вопросам инвестиций. На нем отмечалось, что необходимо изменить подход к привлечению прямых иностранных инвестиций и расширить поддержку отечественных инвесторов, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Преференции, представляемые только иностранным инвесторам, теперь будут распространяться и на местных частных инвесторов. К примеру, если частный инвестор начинает проект стоимостью в 25 млн долларов за свой счет, внешние инженерно-коммуникационные сети будут построены за счет бюджета, отмечается в программе «Новости 24».

Согласно данным Министерства инвестиций и внешней торговли, в настоящее время для иностранных инвесторов предоставляются следующие льготы и преференции: уменьшение налогооблагаемой прибыли, льготы по уплате НДС, налога на имущество юридических лиц, таможенной пошлины.

На совещании в разрезе отраслей и регионов также рассмотрены потенциальные риски неосвоения иностранных инвестиций из-за пандемии коронавируса. Отмечено, что на основе изучения перспектив таких проектов их можно отложить или заменить новыми.

Подвергнуто критике уровень освоения средств по 98 проектам, финансируемых за счет кредитов международных финансовых институтов.

Всего инвестиционная программа на 2020 год включает в себя более 3000 проектов, реализация которых предусматривает освоение инвестиций в размере 235 трлн сумов, в том числе 7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.