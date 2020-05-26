С момента запуска акции с 16%-й скидкой на первой линии резиденции Mirabad Avenue распроданы все пентхаусы. На данный момент доступна последняя квартира с площадью 84 кв. м и минимальной стоимостью 11,5 млн сумов за 1 кв. м.

Фрагмент благоустроенной террасы в подарок.

При покупке жилой недвижимости на последнем этаже девятиэтажного дома покупатель получает благоустроенную террасу на крыше в подарок.

Фрагмент благоустроенной террасы в подарок.

Помимо выгодного предложения в сумовом эквиваленте в Mirabad Avenue действуют дополнительные бонусы.





Персональную консультацию можно получить в офисе продаж по адресу: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон для справок: (+998) 78−150−22−22.

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Сайт: mirabad.uz

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