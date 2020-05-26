В этом сезоне дизайнеры Mango сделали ставку на беспроигрышный и женственный стиль 70-х годов, яркие, сочные цвета и экологичность материалов: органический хлопок или переработанные ткани, а также лен, который прекрасно справляется с летней жарой. Ассортимент льняных изделий включает платья, юбки, блузы, сарафаны и другие предметы летнего гардероба, которые станут основой делового стиля днем и при необходимости легко трансформируются в коктейльный вариант вечером.





Летящие юбки и платья в пол, украшенные воланами и драпировкой, блузы с рукавами-фонариками, bootcut-джинсы и брюки-кюлоты — гардероб для современных городских fashionista выглядит одновременно модно и романтично. Трендовые оттенки красного, фуксии, желтого соседствуют с популярными в этом сезоне принтами: черно-белым горохом и полосками, анималистикой и клеткой «тартан».





Ну и куда же без аксессуаров? Легкие и красивые эспадрильи, босоножки с ремешками и сумки-корзины придадут выразительности любому образу, так что в total look by Mango снова ожидает фурор.





Магазин работает, соблюдая все санитарно-гигиенические требования, чтобы гарантировать здоровье покупателей и рабочего персонала.

Адрес: Ц-1, ул. Шахрисабз, 1

Ориентир: бывший «Детский мир»

Телефон: (+998) 71−200−11−11

Telegram: t.me/mangouzb

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