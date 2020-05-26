Редактор Бобур Акмалов и главный режиссер Жамолиддин Бабаджанов покинули свои должности на телеканале Sport после критики председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) Алишера Хаджаева, подтвердил «Газете.uz» источник на телеканале Sport.

18 мая во время передачи Futbol+ на радио Oriat Dono футбольные комментаторы и ведущие высказались о неправдоподобности освещения последствий прорыва Сардобинского водохранилища телеканалом «Узбекистан 24». Алишер Хаджаев, комментируя мнения Бобура Акмалова и Жамолиддина Бабаджанова, отметил, что они нарушают корпоративную этику.

В социальных сетях сообщалось, что передача Futbol+, которая выходит каждый понедельник, также закрылась. Однако постоянные ведущие программы Бобур Акмалов, Жамолиддин Бабаджанов и Хайрулла Хамидов снова вышли в эфир 25 мая.

При этом они не стали комментировать последние события. Комментаторы обсудили с Диёром Имамходжаевым, которого в ближайшие дни должны объявить новым руководителем Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), будущее узбекского футбола и новый формат финансирования клубов.

Как мы писали, последние эфиры передачи Futbol+ были удалены из YouTube.