Диёр Имамходжаев назначен исполняющим обязанности генерального директора Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

Кандидатура Диёра Имамходжаева была одобрена Исполнительным комитетом ПФЛ по представлению президента АФУ, председателя Службы государственной безопасности Абдусалома Азизова.

Даврон Шакурбанов, возглавлявший ПФЛ с июня 2019 года, 25 мая освобожден от должности по собственному заявлению.

Диёр Имамходжаев (1989 года рождения) окончил факультет «Международная журналистика» Узбекского государственного университета мировых языков. Долгое время он работал спортивным журналистом на радиостанции «Навруз», газете «Стадион», Национальной телерадиокомпании (НТРК), издании Daryo.uz. Занимал должность пресс-секретаря АФУ.

С апреля 2018 года он работал заместителем гендиректора ПФЛ.