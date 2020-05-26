По состоянию на 23:00 25 мая число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане увеличилось на 26 и достигло 3215, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

25 новых случаев были выявлены в карантинных центрах, из которых 23 прибыли из России через Казахстан, 2 контактировали с инфицированными в Ташкенте.

Еще 1 пациент является водителем международного грузового автомобиля, который прибыл в Ташкентскую область из Казахстана.

Всего выздоровело 2607 человек (+42 за день). В настоящее время 595 пациентам с COVID-19 в семи регионах республики оказывается лечение в больницах.

В понедельник всего установлено 51 новый случай коронавируса (24 мая — 49, 23 мая — 79), включая 6 — в Каракалпакстане, 5 — в Самаркандской области, 40 — в Ташкенте. Из них 36 — прибывшие из-за рубежа, 15 — в карантинных центрах и среди населения.



