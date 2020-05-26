В Положение о порядке назначения и выплаты социальных пособий и материальной помощи малообеспеченным семьям внесены изменения, направленные на упрощение получения пособий. Соответствующий документ утвердил Кабинет Министров Узбекистана 20 мая, сообщила Norma.uz.

Скорректирован размер среднемесячного совокупного дохода семьи на каждого члена семьи, при котором органы самоуправления граждан назначают пособие семьям с детьми, пособие по уходу за ребенком и материальную помощь. Теперь он должен быть не более 52,7% среднемесячного минимального размера оплаты труда (МРОТ) за последние три месяца. Ранее — не более 1,5-кратного среднемесячного минимального размера заработной платы (МРЗП).

Кроме того, теперь в состав семьи для получения пособия семьям с детьми, пособия по уходу за ребенком и материальной помощи не включаются дедушки и бабушки детей, проживающие совместно с ними, а также другие лица, ведущие совместное хозяйство с родителями детей.

Отныне в совокупный доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднемесячного совокупного дохода, не включаются получаемые членами семьи пособия по инвалидности, пенсии или пособия по потере кормильца, пособия по инвалидности с детства лицам старше 16 лет, пособия детям-инвалидам в возрасте до 16 лет и ВИЧ-инфицированным до 18 лет, а также единовременные пособия при рождении ребенка и на погребение, выплачиваемые через Пенсионный фонд.

Скорректировано правило исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи, если в представленных сведениях о среднемесячных доходах каждого трудоспособного члена семьи сумма дохода не указана или указана меньше норматива. Теперь этот норматив равен 87,9% МРОТ (раньше — 2,5 МРЗП) и именно он принимается в расчете на каждого члена семьи, указавшего доход ниже нормативного или не сообщившего сведения о наличии дохода.

Кроме того, расширен перечень категорий лиц, на которых это правило не распространяется. В список включили:

получателей пособий — престарелых, не имеющих стажа работы, необходимого для назначения пенсии и нетрудоспособных граждан, матерей, имеющих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью с детства, лиц с ВИЧ-инфекцией, а также лиц с инвалидностью I или II группы;

осуществляющих уход за членом семьи, нуждающимся в постороннем уходе;

граждан, официально обратившихся в районные (городские) центры содействия занятости в поисках работы (ранее в списке были только официально зарегистрированные в качестве безработных).

Расширен Перечень основных продуктов питания и товаров гигиены для бесплатного обеспечения одиноких престарелых и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе. Теперь эти категории нуждающихся будут, помимо прочего, также получать: одноразовые стерильные маски и перчатки, жидкое или гелевое антисептическое средство и

антибактериальное мыло.

Как отмечается в сообщении, документ принят во исполнение указа президента от 3 апреля, которым поручено упростить процедуру оценки нуждаемости семей в получении социальных пособий, в том числе сократить документы, предоставляемые для получение социального пособия и исключить из совокупных доходов семьи некоторые трансферты.