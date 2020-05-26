Узбекистан отправил в Таджикистан очередную партию гуманитарной помощи. 24-тонный груз состоит из медикаментов, в основном, антибиотиков, сообщает «Азия-Плюс».

«Поступившая в Душанбе помощь правительства Узбекистана уже передана столичному управлению здравоохранения и социальной защиты», — отмечает издание.

Ранее в апреле Узбекистан направил в Таджикистан 18 железнодорожных вагонов с медикаментами и продуктами питания. В начале мая в Душанбе прибыла группа узбекистанских врачей- вирусологов и 10 тонн медицинского оборудования, а также 144 медицинских контейнера для строительства временной больницы.